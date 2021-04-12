Ірина Шейк в новому відео похвалилася декольте в білизні

Відома супермодель Ірина Шейк вразила відвертим образом. Шанувальники у захваті від красуні!

Так, зірка днями знялася в рекламі білизни знаменитого бренду Victoria's secret, відвертим роликом звідки поділилася у своєму Instagram.

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У відео 35-річна знаменитість позує в провокаційній позі, стоячи на колінах, демонструючи свої принади в яскраво-рожевому комплекті спідньої білизни.

"Вона отримала свій секрет...", – підписала відео зірка. Шанувальники в коментарях до ролика зізналися, що не були готові таке побачити. "Іра, ми не були до такого готові", "Богиня", "Ти найкраща!", "Ідеал кожного чоловіка!".

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