Ірина Шейк розбурхала мережу фото у голому комбінезоні: 18+

35-річна популярна модель Ірина Шейк порадувала шанувальників новим відвертим фото, на якому продемонструвала струнку фігуру. Фоловери у захваті!

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала серію знімком з бекстейджу модного показу французького будинку Mugler.

І ще: Ірина Шейк у тренчі на голе тіло розбурхала мережу

На кадрах Ірина Шейк позує біля дзеркала у відвертому комбінезоні з прозорого капрону і лайкри, який ідеально облягає її фігуру і створює ілюзію голого тіла, покритого клаптями чорної тканини. Наряд від креативного директора Mugler Кейсі Кадволладера модель продемонструвала з усіх боків. Під час виходу на подіум сексуальний комбінезон на Ірині Шейк доповнював оригінальний піджак, зроблений також з чорної і тілесної тканини.

Показ французького будинку пройшов у відеоформаті і на глядачів очікували незвичайні сюрпризи. Наприклад, Ірина Шейк під час свого виходу впала на подіумі, а модель Белла Хадід зробила сальто. Гортайте галерею:

Це цікаво: Оголена Ірина Шейк позувала для Vogue