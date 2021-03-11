Ірина Шейк у тренчі на голе тіло розбурхала мережу

Гаряча модель Ірина Шейк регулярно з'являється на обкладинках модних глянців. Нещодавно вона стала зіркою нового номера The Sunday Times Style.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотографію обкладинки, на якій позує в стильному тренчі від британського бренду Burberry, який створив її хороший приятель Рікардо Тіші.

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Плащ модель одягла на голе тіло і оголила ногу, це додало її кадру особливої ​​пікантності і привабливості. Тренч, в якому позує знаменитість, складається з різних матеріалів: базового габардину, синього деніму і чорної шкіри. Виглядає він дуже ефектно і стильно. Свій образ супермодель доповнила банданою чорного кольору і яскравим макіяжем, зробивши акцент на очах.

Візажисти підвели очі чорним олівцем, надавши зухвалості. До слова, менше ніж за добу фотографія Ірини Шейк зібрала понад 119 тисяч лайків і захоплені коментарі від шанувальників.

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