Ірина Шейк прикрасила обкладинку Vogue разом зі своїм "двійником"

Зірка моделінгу Ірина Шейк з'явилася на сторінках глянцю разом із не менш популярною топмоделлю Адріаною Лімою.

Супермодель Ірина Шейк, попри чутки про розставання з Бредлі Купером, продовжує займатися своїми справами і не реагувати на ситуацію.

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Так, днями вона знялася в дуже цікавій фотосесії. Шейк з'явилася на обкладинці Vogue Іспанія разом із не менш знаменитою бразильською супермоделлю Адріаною Лімою. Зоряні красуні, яких вже давно порівнюють один з одним через їх неймовірну зовнішню схожість, на сторінках видання виглядають практично однаково.

Знаменитості постають з ідентичними зачісками, макіяжем і в однаковому вбранні. Фото з обкладинкою Ірина розмістила у своєму Instagram і підписала його так: "Коли жінки збираються разом і розширюють можливості один одного... Відбувається диво... Любов і синергія на обкладинці Vogue Іспанія з моєю сестрою Адріаною Лімою".

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