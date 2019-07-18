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Ірина Шейк прикрасила обкладинку Vogue разом зі своїм "двійником"

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Знаменитості постають у ідентичних образах - фото 1
Знаменитості постають у ідентичних образах / pinterest

Зірка моделінгу Ірина Шейк з'явилася на сторінках глянцю разом із не менш популярною топмоделлю Адріаною Лімою.

Супермодель Ірина Шейк, попри чутки про розставання з Бредлі Купером, продовжує займатися своїми справами і не реагувати на ситуацію.

І ще: Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом

Так, днями вона знялася в дуже цікавій фотосесії. Шейк з'явилася на обкладинці Vogue Іспанія разом із не менш знаменитою бразильською супермоделлю Адріаною Лімою. Зоряні красуні, яких вже давно порівнюють один з одним через їх неймовірну зовнішню схожість, на сторінках видання виглядають практично однаково.

Знаменитості постають з ідентичними зачісками, макіяжем і в однаковому вбранні. Фото з обкладинкою Ірина розмістила у своєму Instagram і підписала його так: "Коли жінки збираються разом і розширюють можливості один одного... Відбувається диво... Любов і синергія на обкладинці Vogue Іспанія з моєю сестрою Адріаною Лімою".

Ірина Шейк прикрасила обкладинку Vogue разом зі своїм 'двійником' - фото 341792

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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