Надурила Опру: Меган Маркл знову викрили у брехні

Меган Маркл виграла останній раунд судових тяжб проти британських ЗМІ, які опублікували особистий лист герцогині батькові Томасу. Водночас в пресі з'явилася нова порція неприємної інформації про неї.

Члени команди зі зв'язків з громадськістю Букінгемського палацу, які працювали свого часу з Меган Маркл, в ході слухань наголосили, що ними були "прикладені по-справжньому великі зусилля", щоб захистити репутацію герцогині Сасакської і її батька, пише news.com.au.

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Колишній керівник PR-служби Джейсон Кнауф відзначив, що неодноразово розмовляв з Меган і Томасом, і намагався запобігти скандалу. Також він звертався безпосередньо до босів ЗМІ, умовляючи зняти з публікації будь-які матеріали особистого характеру.

Ці подробиці йдуть всупереч із заявами Меган Маркл, якими та бравувала в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі. Нагадаємо, герцогиня запевняла, що відчувала себе "незахищеною" у Віндзорському замку, а співробітники Букінгемського палацу не проявляла до неї ніякої підтримки. Саме в той час, за словами дружини принца Гаррі, вона, будучи вагітною, серйозно думала про те, щоб звести рахунки з життям.

Меган Маркл, принц Гаррі і Джейсон Кнауф

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