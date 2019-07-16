Ірина Шейк показала стрункі ноги у шкіряній спідниці

Модель, колишня кохана актора Бредлі Купера Ірина Шейк позує в ефектній шкіряній спідниці на перегонах Формули Е.

У Нью-Йорку відбувся фінальний етап перегонів Формули Е. Серед гостей змагання була й спокуслива Ірина Шейк.

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Для заходу 33-річна модель вибрала total look від модного Будинку Burberry: бежеву спідницю-олівець з лакованої шкіри, чорну вільну футболку і туфлі з монограмою бренду. Завершила образ мініатюрна сумка в впізнавану клітинку на ланцюжку. Шейк зробила гладкий пучок і зупинилася на природному макіяжі.

Втім, обраний образ виявився не надто зручним для спорткара. Іра спробувала себе в ролі гонщиці, зайнявши місце поруч з водієм. Для цього довелося зняти підбори... "Кому потрібні туфлі, щоб керувати?" – підписала модель відео, де на неї босу надягають перегоновий шолом.

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