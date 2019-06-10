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Шейк позувала у джемпері на голе тіло

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Ірина позує на тлі пейзажів Ісландії - фото 1
Ірина позує на тлі пейзажів Ісландії / Maxim

Модель Ірина Шейк поділилася першим кадром рекламної кампанії, присвяченої новій колекції бренду Falconeri.

Таким чином Ірина оголосила про продовження своєї співпраці з маркою: в їхніх речах модель не раз з'являлася на публіці і давно є амбасадором фірми.

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Головну роль у новій колекції як і раніше грає кашемір, культовий матеріал в ДНК бренду. Ірина позує на тлі пейзажів Ісландії в тонкому кашеміровому джемпері на голе тіло, і, здається, це набагато сексуальніше за відверте мереживо.

Шейк позувала у джемпері на голе тіло - фото 333248

Днями Ірина Шейк і американський актор Бредлі Купер офіційно вирішили припинити свої стосунки і дружно вирішити, як поділити опіку над дочкою. Шанувальники Бредлі і Ірини вже давно заговорили, що їх улюблена пара на межі розставання. Ці чутки підтвердилися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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