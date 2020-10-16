Ірина Шейк показала, що одягати цієї осені: фото

Відома супермодель, актриса і молода мама Ірина Шейк, яка сама виховує доньку від актора Бредлі Купера, блищить не тільки на світових подіумах: навіть у повсякденному житті вона обирає стильні луки, які вигідно підкреслюють її фігуру.

Модель виглядає завжди бездоганно. Папараці не раз вдавалося зафіксувати Шейк під час прогулянок з дитиною в коротких шортах, в мініспідницях або на підборах.

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Так, як, наприклад, цей лук моделі – вона одягла комбінезон-шорти, який вигідно підкреслив її стрункі ноги, з високими чобітьми і довгим кардиганом.

Відзначимо, що Ірина Шейк слідує трендам: ​​так, грубі черевики на тракторній підошві, які зараз дуже популярні, модель надягає дуже часто і з різними луками, зі шкіряною курткою, пальто і навіть з брючним костюмом. Попри те, що в повсякденному житті модель часто носить штани і зручне взуття, іноді її все ж можна помітити в сукнях і взутті на високих підборах.

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