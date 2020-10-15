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Balenciaga, тільки не це! Бренд створив взуття на п'ять пальців
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Всесвітньо відомий будинок моди Balenciaga потішив покупців новинкою. Разом із взуттєвим брендом Vibram вони створили взуття з розділеними пальцями: як рукавички.
Туфлі і кросівки, основа яких створена з переробленого трикотажу, а низ з фірмової гуми, виглядають дуже дивно, але творці запевняють, що це взуття здатне передати відчуття ходьби босоніж.
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Річ у тому, що ця модель поділяє всі п'ять пальців на ногах, як у рукавичках, і завдяки цьому, тактильне сприйняття при ходьбі посилюється. Відомо, що вже 16 жовтня взуттєва новинка надійде в продаж і буде доступна в трьох кольорах: чорному, рожевому і червоному. Ціну нових кросівок і туфель поки не повідомляють.
Нагадаємо, що бренд Balenciaga належить французькій модній групі Kering і займається виробництвом одягу, взуття та аксесуарів.
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