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Balenciaga, тільки не це! Бренд створив взуття на п'ять пальців

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Взуття від Balenciaga - фото 1
Взуття від Balenciaga / niketalk

Всесвітньо відомий будинок моди Balenciaga потішив покупців новинкою. Разом із взуттєвим брендом Vibram вони створили взуття з розділеними пальцями: як рукавички.

Туфлі і кросівки, основа яких створена з переробленого трикотажу, а низ з фірмової гуми, виглядають дуже дивно, але творці запевняють, що це взуття здатне передати відчуття ходьби босоніж.

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Річ у тому, що ця модель поділяє всі п'ять пальців на ногах, як у рукавичках, і завдяки цьому, тактильне сприйняття при ходьбі посилюється. Відомо, що вже 16 жовтня взуттєва новинка надійде в продаж і буде доступна в трьох кольорах: чорному, рожевому і червоному. Ціну нових кросівок і туфель поки не повідомляють.

Нагадаємо, що бренд Balenciaga належить французькій модній групі Kering і займається виробництвом одягу, взуття та аксесуарів.

Balenciaga, тільки не це! Бренд створив взуття на п'ять пальців - фото 430407

Balenciaga, тільки не це! Бренд створив взуття на п'ять пальців - фото 430408

Balenciaga, тільки не це! Бренд створив взуття на п'ять пальців - фото 430409

Balenciaga, тільки не це! Бренд створив взуття на п'ять пальців - фото 430410

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Джерело: niketalk
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