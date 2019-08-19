Ірина Шейк показала нову ефектну фотосесію

Супермодель Ірина Шейк опублікувала знімки зі своєї нової шикарної фотосесії. Вони набрали в соцмережі Instagram сотні тисяч лайків, і навіть дуже багато захоплених відгуків користувачів.

Відома модель Ірина Шейк знялася у незвичайному фотосеті на тлі тварин і птахів. На фотографіях красуня постає в нарядах чорного і золотистого кольорів. У кадрах також з'являються тварини.

І ще: Завжди молода Хайді Клум шокувала голим бюстом (18+)

Оригінальні роботи, очевидно, об'єднуються єдиною ідеєю. Однак модель не стала коментувати деталі проєкту.

Читайте також: Розкішна Дженніфер Лопес показала фанатам сідниці