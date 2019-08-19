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Ірина Шейк показала нову ефектну фотосесію

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Ірина Шейк - фото 1
Ірина Шейк / instagram

Супермодель Ірина Шейк опублікувала знімки зі своєї нової шикарної фотосесії. Вони набрали в соцмережі Instagram сотні тисяч лайків, і навіть дуже багато захоплених відгуків користувачів.

Відома модель Ірина Шейк знялася у незвичайному фотосеті на тлі тварин і птахів. На фотографіях красуня постає в нарядах чорного і золотистого кольорів. У кадрах також з'являються тварини.

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Оригінальні роботи, очевидно, об'єднуються єдиною ідеєю. Однак модель не стала коментувати деталі проєкту.

Ірина Шейк показала нову ефектну фотосесію - фото 348616

Ірина Шейк показала нову ефектну фотосесію - фото 348617

Ірина Шейк показала нову ефектну фотосесію - фото 348618

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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