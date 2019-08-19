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Розкішна Дженніфер Лопес показала фанатам сідниці

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Дженніфер Лопес у купальнику - фото 1
Дженніфер Лопес у купальнику

Зірка Джей Ло знову викликала шквал компліментів від шанувальників, а все через гаряче фото у купальнику. Ця красуня точно знає секрет довгої молодості!

50-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес активно працює над своєю кар'єрою, а також знаходить час для сімейного життя та свого профілю в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать більш як 98 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже Джей Ло ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів, проєктів, а також своїх звичайних буднів.

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Нещодавно акторка вирішила вкотре похизуватись ідеальними формами у купальнику. Фанати одразу ж засипали її компліментами, адже важко не помітити, що зірка у чудовій формі.

Розкішна Дженніфер Лопес показала фанатам сідниці - фото 348584

Розкішна Дженніфер Лопес показала фанатам сідниці - фото 348585

Автор фото: instagram.com/lacarba

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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