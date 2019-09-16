Ірина Шейк похизувалась фігурою у гарячому образі (фото)

Популярна модель Ірина Шейк продовжує тішити фанатів ефектними знімками. Навіть після розлучення з Бредлі Купером зірка не зникла з об'єктива камер.

33-річна відома модель Ірина Шейк встигає не лише працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад 12 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно.

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Зірка не соромиться демонструвати сексуальну фігуру, а також ділитись стильними образами. Це підтверджує і недавнє фото моделі посеред вулиці на фоні її рекламного щита бренду CALVIN KLEIN, для якого Ірина знялась у гарячій зйомці. Та й у звичайному житті модель не відстає від моди, тому обрала шкіряні велосипедки та спортивний топ, похизувавшись стрункою фігурою. Справді зваблива крихітка!

Джерело фото: instagram.com/irinashayk

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