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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Ірина Шейк похизувалась фігурою у гарячому образі (фото)

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Ірина Шейк показала реальні форми - фото 1
Ірина Шейк показала реальні форми / instagram.com/irinashayk

Популярна модель Ірина Шейк продовжує тішити фанатів ефектними знімками. Навіть після розлучення з Бредлі Купером зірка не зникла з об'єктива камер.

33-річна відома модель Ірина Шейк встигає не лише працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад 12 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно.

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Зірка не соромиться демонструвати сексуальну фігуру, а також ділитись стильними образами. Це підтверджує і недавнє фото моделі посеред вулиці на фоні її рекламного щита бренду CALVIN KLEIN, для якого Ірина знялась у гарячій зйомці. Та й у звичайному житті модель не відстає від моди, тому обрала шкіряні велосипедки та спортивний топ, похизувавшись стрункою фігурою. Справді зваблива крихітка!

Ірина Шейк похизувалась фігурою у гарячому образі (фото) - фото 355251

Джерело фото: instagram.com/irinashayk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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