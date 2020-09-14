Ірина Шейк подала до суду на російського тіктокера

34-річна популярна модель Ірина Шейк подала до суду на юного російського тіктокера, який зробив її героїнею своєї пісні "Мілкшейк".

Про це хлопець повідомив у соціальній мережі Instagram, опублікував фотографію повістки до суду.

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Блогер Володимир Горяїнов, більш відомий в мережі як Володя XXL вирішив почати музичну кар'єру і планував випустити свій трек, в якому є рядок "Я роблю мілкшейк на обличчя Ірини Шейк". Але така ідея композиції абсолютно не сподобалася моделі, яка виросла в Челябінській області і підкорила модну індустрію, тому її юристи швидко підготували позов на адресу юного співака.

Коли Володя XXL усвідомив свою помилку і переробив рядок в композиції на: "Я роблю мілкшейк для самої Ірини Шейк", було вже надто пізно. Пізніше блогер заявив, що його трек "Мілкшейк" таки вийде на простори мережі.

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