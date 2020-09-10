Учитель здивував мережу геніально простим математичним прийомом: відео підірвало TikTok

У мережі стало вірусним відео з простим способом вирішити задачку. Користувачі назвали метод геніальним. Ролик опублікував учитель математики Дмитро Давидюк в TikTok.

Лайфхак стосується додавання звичайних дробів з різними знаменниками. Чоловік показав простий спосіб розв'язувати задачу під назвою метод метелика. Ролик лише за кілька днів зібрав понад 4,5 мільйона переглядів, а користувачі визнали метод геніальним.

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Як видно з кадрів, при додаванні дробів необхідно помножити чисельник першого дробу на знаменник другого, і навпаки. Щоб отримати чисельник дробу, потрібно додати отримані числа. Знаменником у відповіді буде число, отримане від множення знаменників дробів.

Користувачі мережі відзначили, що вони нарешті зрозуміли тему, яка не давалася їм в школі.

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