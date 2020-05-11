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Коронавірус Карантин День матері

Надя Дорофєєва показала фото після гарячого душу

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Дорофєєва - фото 1
Дорофєєва / instagram

Співачка Надя Дорофєєва підбила підсумки самоізоляції, виставивши пікантний кадр. Шанувальники у захваті від красуні!

Відома українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом.

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Нещодавно знаменитість виставила пікантне селфі, позуючи з вологим волоссям і зізнавшись, що вийшла з душу. Так, артистка сильно пораділа тому, що карантин через коронавірус COVID-19 підходить до кінця, зізнавшись, що дуже скучила за друзями і близькими людьми.

Варто відзначити, що Надя та її чоловік Володимир Дантес старанно дотримувалися самоізоляції з самого початку, а красуня не раз зізнавалася, як сильно турбує її пандемія. Фоловери не пройшли повз і завалили Надю компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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