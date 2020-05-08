Моніка Белуччі показала стрункі ніжки у відвертому вбранні

Італійська актриса Моніка Белуччі сфотографувалася в провокаційному вбранні, засвітивши спокусливі сідниці.

Відповідний знімок з'явився на сторінці видання Harper's BAZAAR в Instagram.

І ще: Найкрасивіша жінка в світі: Моніка Белуччі прикрасила обкладинку глянцю

Так, на фотографії 55-річна знаменитість позувала в плащі з коричневої шкіри і в чорній блузі. Однак пікантною особливістю образу стало те, що в кадрі Моніка позувала без спідниці, продемонструвавши довгі стрункі ноги і сідниці. Доповнювали ефектний образ чорні колготки і босоніжки на підборах.

Примітно, що Белуччі доволі часто знімається в спокусливих образах. Так, наприклад, нещодавно актриса опублікувала фото, на якому позувала у відвертому боді з глибоким декольте і піджаку.

Читайте також: Розкішна Моніка Белуччі знялася у відвертих образах для глянцю