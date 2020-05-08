Дженніфер Еністон показала коронавірусу f*ck на зухвалому фото

Популярна американська актриса, улюбленця мільйонів Дженніфер Еністон уже не витримує карантинного режиму. Зірка показала fuck коронавірусу на новому сміливому знімку, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, 51-річна голлівудська зірка Дженніфер Еністон опублікувала в мережі зухвалий знімок, на якому показує середній палець. Актриса присвятила фото пандемії коронавірусу, вилаявшись у підписі до нього.

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"Дорогий Covid, ти можеш зараз люб'язно відвалити, спасибі. Бувай", – прокоментувала кадр Еністон. Менш, ніж за добу знімок майже 6 мільйонів лайків, а також понад 40 тисяч коментарів, у яких підписники повністю підтримали кінозірку.

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