Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Новий iPhone 9 буде дефіцитним смартфоном: аналітики назвали причину

  • 22
Поставки iPhone 9 можуть затримати через коронавірус - фото 1
Поставки iPhone 9 можуть затримати через коронавірус

Якщо вірити витокам інсайдерів, компанія Apple у березні представить новенький iPhone 9, який стане наступником шалено популярної моделі SE. Втім, експерти переконані, що смартфон може стати дефіцитним. І на це є щонайменше одна вагома причина.

Компанія Apple може зіткнутися з проблемами виробництва iPhone 9 через спалах коронавіруса в Китаї.

І ще: Фейкові AirPods небезпечні для здоров'я: вражаючі результати дослідження

Як відомо, більшість iPhone виробляється в Китаї на заводах Foxconn у Чженчжоу і Pegatron неподалік Шанхая. Обидва складальні цехи перебувають за понад 500 км від епіцентру спалаху вірусу міста Ухань. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, ситуація з коронавірусом негативно вплине на масове виробництво iPhone 9, який може вийти в березні.

Через коронавірус виробництво iPhone 9 може затриматися - фото 382685
Через коронавірус виробництво iPhone 9 може затриматися

Інші аналітики солідарні з думкою Гурмана про перебої в ланцюжку поставок. За даними Nikkei Asian Review, Apple замовила у постачальників 65 млн поточних моделей iPhone і до 15 млн одиниць iPhone 9. Однак масове виробництво, яке має розпочатися на третьому тижні лютого, можуть відкласти через спалах вірусу.

У свою чергу, Foxconn заявила, що стежить за ситуацією в Китаї і дотримується всіх рекомендованих заходів щодо запобігання поширенню вірусу.

Читайте також: GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів

Джерело: Bloomberg
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Італії: як все організувати
  • Вчора, 16:21
  • 1528
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • Вчора, 12:00
  • 546
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2050838
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони