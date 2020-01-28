Новий iPhone 9 буде дефіцитним смартфоном: аналітики назвали причину

Якщо вірити витокам інсайдерів, компанія Apple у березні представить новенький iPhone 9, який стане наступником шалено популярної моделі SE. Втім, експерти переконані, що смартфон може стати дефіцитним. І на це є щонайменше одна вагома причина.

Компанія Apple може зіткнутися з проблемами виробництва iPhone 9 через спалах коронавіруса в Китаї.

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Як відомо, більшість iPhone виробляється в Китаї на заводах Foxconn у Чженчжоу і Pegatron неподалік Шанхая. Обидва складальні цехи перебувають за понад 500 км від епіцентру спалаху вірусу міста Ухань. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, ситуація з коронавірусом негативно вплине на масове виробництво iPhone 9, який може вийти в березні.

Через коронавірус виробництво iPhone 9 може затриматися

Інші аналітики солідарні з думкою Гурмана про перебої в ланцюжку поставок. За даними Nikkei Asian Review, Apple замовила у постачальників 65 млн поточних моделей iPhone і до 15 млн одиниць iPhone 9. Однак масове виробництво, яке має розпочатися на третьому тижні лютого, можуть відкласти через спалах вірусу.

У свою чергу, Foxconn заявила, що стежить за ситуацією в Китаї і дотримується всіх рекомендованих заходів щодо запобігання поширенню вірусу.

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