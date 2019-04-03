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iPhone 2019 отримають пристойніші акумулятори, і ось чому
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Відомий аналітик Мінг-Чі Куо вважає, що нові iPhone у 2019 році отримають підтримку двосторонньої безпровідної зарядки. Для таких міркувань є цілком логічні причини, про які ми розповімо далі.
Раніше ми розповідали, що компанія Apple показала нове покоління AirPods 2 з підтримкою безпровідної зарядки, а також відмовилася від виробництва власної зарядної станції AirPower. Було б абсолютно нелогічно, якби оновлені навушники компанії не можна було б заряджати за допомогою фірмового аксесуара, який підтримує можливість зарядки без дротів.
І ще: Повний нуль: Apple AirPods 2 неможливо ремонтувати
Цю місію на себе можуть перейняти нові смартфони від Apple. Нагадаємо, що топові гаджети від Samsung та Huawei підтримують функцію зворотної зарядки, а це означає, що Apple потрібно наганяти конкурентів.
На думку Куо, Apple додасть у 5,8-дюймовий, 6,1-дюймовий і 6,5-дюймовий iPhone підтримку двосторонньої зарядки в цьому році. У свою чергу, це позитивно вплине на кількох партнерів корпорації. Зокрема, замовлення отримають компанії з виробництва плат для акумуляторів та інших деталей, таких як Compeq, Unimicron і TTM.
Підтримка двосторонньої безпровідної зарядки означає, що користувачі зможуть заряджати інші пристрої з підтримкою стандарту Qi, розмістивши їх на задній панелі смартфона.
Зі слів аналітика, для того, щоб заряджати інші гаджети від iPhone, потрібно буде збільшити місткість акумуляторів смартфонів. Куо прогнозує, що акумулятор 5,8-дюймового iPhone отримає на 20-25% більший акумулятор, 6,5-дюймового – на 10-15%, а 6,1-дюймового наступника iPhone XR – усього на 5%.
Наразі акумулятори у смартфонах Apple мають таку місткість: 2658 мАг в iPhone XS, 3175 мАг в iPhone XS Max, а також 2942 мАг в iPhone XR.
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