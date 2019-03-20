Довгоочікувані Apple AirPods 2 з'явилися на світ, і вони майже ідеальні

Компанія Apple вирішила не зупинятися на презентації нових iPad та iMac. "Яблучники" нарешті показали друге покоління навушників AirPods. Виробник збільшив час автономної роботи, додав новий спосіб взаємодії з голосовим помічником і впровадила підтримку безпровідної зарядки.

AirPods другого покоління отримали новий процесор H1, розроблений Apple. Цей чип забезпечує до 2 разів швидше перемикання між активними пристроями і у 1,5 раза більше швидкості обміну даними при телефонних розмовах. Затримка сигналу при використанні навушників в іграх стала на 30% нижчою. Крім того, тепер можна активувати віртуального помічника за допомогою голосових команд "Привіт, Siri".

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Apple AirPods 2 представили офіційно

Ще однією особливістю AirPods другого покоління став чохол з підтримкою технології Qi. Якщо покласти його на станцію безпровідної зарядки, то на передній панелі спалахує індикатор, який вказує на процес зарядки. Також можна скористатися стандартним роз'ємом Lightning.

Apple AirPods 2 підтримують безпровідну зарядку

Навушники дозволяють слухати музику 5 годин без зарядки, а разом з чохлом їх вистачає на 24 години. Всього 15 хвилин підзарядки у футлярі вистачає на 3 години відтворення звуку або 2 години телефонної розмови.

Apple AirPods 2 працюють до 24 годин

AirPods 2 вже доступні на сайті Apple за ціною 199 доларів. Версія без безпровідної зарядки коштує 159 доларів. Крім того, для оригінального аксесуара можна окремо купити чохол з підтримкою безпровідної зарядки за 79 доларів.

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