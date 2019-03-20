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Довгоочікувані Apple AirPods 2 з'явилися на світ, і вони майже ідеальні
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Компанія Apple вирішила не зупинятися на презентації нових iPad та iMac. "Яблучники" нарешті показали друге покоління навушників AirPods. Виробник збільшив час автономної роботи, додав новий спосіб взаємодії з голосовим помічником і впровадила підтримку безпровідної зарядки.
AirPods другого покоління отримали новий процесор H1, розроблений Apple. Цей чип забезпечує до 2 разів швидше перемикання між активними пристроями і у 1,5 раза більше швидкості обміну даними при телефонних розмовах. Затримка сигналу при використанні навушників в іграх стала на 30% нижчою. Крім того, тепер можна активувати віртуального помічника за допомогою голосових команд "Привіт, Siri".
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Ще однією особливістю AirPods другого покоління став чохол з підтримкою технології Qi. Якщо покласти його на станцію безпровідної зарядки, то на передній панелі спалахує індикатор, який вказує на процес зарядки. Також можна скористатися стандартним роз'ємом Lightning.
Навушники дозволяють слухати музику 5 годин без зарядки, а разом з чохлом їх вистачає на 24 години. Всього 15 хвилин підзарядки у футлярі вистачає на 3 години відтворення звуку або 2 години телефонної розмови.
AirPods 2 вже доступні на сайті Apple за ціною 199 доларів. Версія без безпровідної зарядки коштує 159 доларів. Крім того, для оригінального аксесуара можна окремо купити чохол з підтримкою безпровідної зарядки за 79 доларів.
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