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Apple відмовляється від виробництва бездротової зарядки
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Через кілька днів після презентації нового сервісу потокового відео Apple TV Plus, представники компанії Apple заявили, що не будуть робити бездротовий зарядний пристрій AirPower, який вони анонсували пару років назад. Причиною назвали "невідповідність високим стандартам".
Як повідомляється, для Apple, де планують виробництво будь-якого нового гаджета роками, – це абсолютно безпрецедентний випадок. Бездротову зарядку вперше анонсували на презентації iPhone X у 2017 році, і очікувалося, що продукт з'явиться на ринку найближчим часом.
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Компанія навіть анонсувала друге покоління бездротових навушників AirPods, які повинні були підзаряджатися від AirPower. В Apple також відкрили і передзамовлення на чохол для бездротової зарядки навушників за 79 доларів.
AirPower повинна була заряджати смартфон iPhone, навушники AirPods і смарт-годинник Apple Watch, але, виробництво бездротової зарядки відклали на невизначений термін.
Представники Apple написали лише те, що "AirPower не відповідає їхнім високим стандартам". Ймовірно, виробники натрапили на труднощі в розробці, але чому конкретно скасували випуск аксесуара – невідомо.
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