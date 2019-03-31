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Повний нуль: Apple AirPods 2 неможливо ремонтувати
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Фахівці iFixit, які розбирають електронні пристрої з метою оцінки їх ремонтопридатності, не могли пройти повз друге покоління безпровідних навушників AirPods. Результат виявився невтішним!
Вони розібрали навушники Apple AirPods 2 й оновлений футляр з підтримкою безпровідної зарядки. Нагадаємо, що перші AirPods виявилися повністю непридатні до ремонту. Забігаючи наперед, можна відзначити, що і цього разу нову модель відремонтувати не вийде. Їх неможливо розібрати без фізичних ушкоджень і це стосується всіх етапів процесу.
І ще: Apple відмовляється від виробництва бездротової зарядки
Як завжди, за підсумками розборки був складений звіт з безліччю детальних фотографій процесу й описом компонентів. Описувати процес розбирання особливого сенсу немає, але поглянути на фотографії точно не завадить хоча б для задоволення цікавості.
Отже, всередині футляра очікувано виявилася тільки одна зарядна котушка, так що розміщуючи кейс на поверхню безпровідної станції, користувачам треба буде переконатися, що він лежить правильною стороною. Втім, світлодіодний індикатор повинен максимально спростити цю задачу.
Місткість акумулятора в навушнику становить 93 мВт·год. Елементи такої ж місткості встановлені в оригінальних AirPods. Вбудований у футляр акумулятор характеризується напругою 3,81 В і місткістю 1,52 Вт∙год (398 мА∙год). Місткість акумулятора футляра для навушників Samsung Galaxy Buds значно нижча (1,03 Вт∙год). Навіть у 42-мм версії годинника Apple Watch Series 4 місткість акумулятора нижча (1,113 Вт∙год).
На крихітній друкованій платі навушника розташувалися нова мікросхема H1 з підтримкою Bluetooth 5 (Apple 343S002891), аудіокодек Apple 338S00420 і інші компоненти.
І хоча нічого для того, щоб iFixit могли поставити пристрою хоча б один бал за ремонтопридатність інженери Apple не зробили, вони все ж внесли деякі поліпшення в конструкцію футляра – металева петля і водостійке покриття плати повинні зробити пристрій міцнішим і довговічнішим.
У результаті нові AirPods отримали від iFixit 0 балів за ремонтопридатність. Нагадаємо, що рішення від Samsung – Galaxy Buds отримали від iFixit цілих 6 балів, ставши лідером по ремонтопридатності серед сучасних бездротових навушників.
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