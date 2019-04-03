Мале розчарування: фахівці iFixit розібрали iPad mini 5 і оголосили вердикт

iPad mini 5 краще зовсім не ламати / Gotta Be Mobile

Експерти популярного ресурсу iFixit, що спеціалізується на ремонті пристроїв, опублікували фірмовий огляд недавно представленого iPad mini п'ятого покоління. Те, що вони побачили всередині, їх зовсім не вразило!

Планшет iPad mini 5 отримав новий дисплей з підтримкою Apple Pencil, а також процесор A12 Bionic, який встановлений у всіх торішніх iPhone. Під час розбирання фахівці дізналися всі характеристики пристрою й, традиційно, оцінили його ремонтопридатність.

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Співробітники iFixit відзначають, що єдиною зовнішньою відмінністю нового iPad mini від попередника є номер моделі A2133 і видалення маркування на задній панелі, яке можна знайти в налаштуваннях планшета.

Планшет отримав 7-мегапіксельну фронтальну камеру, як у 10,5-дюймовому iPad Pro, а це суттєвий стрибок у порівнянні з 1,2-мегапіксельним сенсором у iPad mini 4. Крім того, в новинці виявили 3 ГБ оперативної пам'яті – на 1 ГБ більше в порівнянні з попередньою моделлю. Як і новий iPad Air, апарат отримав стереодинаміки, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac і гігабітний LTE.

Деякі компоненти iPad mini 5 модульні і можуть бути замінені окремо, але більшість деталей і кабелів, включаючи кнопку "Додому", фіксуються за допомогою клею, що істотно ускладнює ремонт.

У iFixit відзначили, що замінити акумулятор буде вкрай складно, а при необхідності установки нової кнопки "Додому" доведеться міняти і дисплей, щоб працював сканер відбитків Touch ID.

За результатом розбирання iPad mini 5 отримав лише 2 бали з 10 за шкалою ремонтопридатності.

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