У мережі показали тест-драйв оновленого автопілота Tesla: відео

Компанія Tesla продемонструвала роботу оновленого автопілота п'ятого покоління. Технологія дозволяє повноцінно пересуватися в автомобілі без допомоги людини навіть по міських вулицях. Ролик з'явився на офіційному каналі на YouTube.

На відео видно, як водій вводить вихідні дані в бортовий комп'ютер. Автомобіль самостійно подолав весь шлях, зупиняючись на світлофорах, обганяючи інших учасників дорожнього руху, заїжджаючи на естакаду.

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Весь цей час на водійському місці з метою страхування сидів чоловік, але він ні разу не доторкнувся до керма.

У Tesla стверджують, що нова версія автопілота здатна пересуватися по міських вулицях, розпізнавати ДТП, розмітку, світлофори, знаки, людей, тварин, сміття та інші сторонні об'єкти, реагувати на позаштатні ситуації на дорозі. Компанія планує оснастити всі автомобілі таким автопілотом.

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