Після оновлення автомобілі Tesla стали комфортнішими, а також зріс запас ходу

Компанія Tesla оновила Model S і Model X. Електричні ліфтбек і кросовер отримали модернізовану силову установку, яка дозволила збільшити запас ходу, поліпшену пневмопідвіску, а також підтримку 200-кіловатних зарядок.

В офіційному повідомленні Tesla зазначено, що Model S і X відтепер оснащуються електричною силовою установкою останнього покоління, що працює з ефективності понад 93 відсотків. Оновленню піддалися синхронний електромотор на постійних магнітах, силова електроніка з карбіду кремнію, підшипники та редуктори, а також системи змащення й охолодження. Компанія відзначає 10-відсотковий приріст запасу ходу (до 596 і 523 кілометрів для S і X відповідно), а також підвищення потужності та поліпшення часу розгону.

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Всі машини з новою силовою установкою будуть підтримувати зарядку потужністю 200 кіловатів при під'єднанні до терміналів V3 Superchargers і 145 кіловатів до V2 Superchargers. Це має прискорити процес зарядки на 50 відсотків.

Крім того, оновлення отримала й фірмова адаптивна пневмопідвіска. Вона стала комфортнішою при русі на крейсерській швидкості, а також у режимі автопілота, і більш "зібраною" при динамічній їзді. До того ж машини тепер опускаються ще нижче для поліпшення аеродинаміки. Алгоритм роботи пневмоналаштувань покращуватимуть з кожним новим випуском прошивки.

Нова прошивка принесла Tesla низку переваг

Додатково Tesla оновила ступичні підшипники і представила кілька нових поліпшених варіантів покришок. Також у лінійку повернулися доступніші варіанти Standard Range, а покупцям нових Tesla у виконанні Performance запропонували безкоштовно встановити опцію Ludicrous Mode, яка зазвичай коштує 20 тисяч доларів.

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