Інтерв'ю з MOLODI: музиканти розповіли про рідний Маріуполь, українську мову та творчість

Гурт "MOLODI" – це Ваня та Кирило. Самі хлопці з Маріуполя, де й почали займатися музикою. Разом вони грають вже дуже давно, але як проєкт MOLODI заявили про себе нещодавно. Читайте подробиці про хлопців та їхню творчість в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Максимум!

Війна, яку розв'язала росія почалася 8 років тому, а зараз хлопцям по 21 року. Як вони порівнюють вторгнення на Донбасі у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році. Чи відрізнялися емоції?

У 2014 нам було по 13 років. Батьки нас відгороджували від інформації, яка травмує, ми не дуже тоді розуміли, що коїться навколо. Зараз ми вже дорослі хлопці й все розуміємо, тому і відчуття дуже контрастують з тими, дитячими.

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Хлопці родом з Маріуполя й розповіли, як переживають втрату рідного міста, чи всі рідні виїхали, чи хтось залишився у місті, як вони виживають:

Було дуже важко зрозуміти, що це все реальне. Спочатку було враження, що то просто фільм, а не реальність. Я не знаю, що відчую, коли повернусь туди. Там залишилось декілька моїх далеких родичів, але постійного контакту з ними не маю. Останнє, що чув від них, – там дуже холодно і важко, мало роботи та величезні ціни, просто живеш під гнітом окупантів, не маючи свободи", – розповідає Ваня.

Так, за Маріуполь болить. Дуже теплі спогади пов'язані з цим містом і вони ніяк не збігаються з дійсністю, яку я бачу на фото і відео зараз. Мама та бабуся, на щастя, виїхали, а тато зниклий безвісти… Ще у місті залишився і не може виїхати рідний брат. Йому там важко, але він в мене сильний і ніколи не зізнається, що йому тяжко", – ділиться Кирило.

Слухайте пісню MOLODI – біль:

Музиканти з гурту MOLODI розповідають, як повномасштабне вторгнення вплинуло на їхню творчу кар'єру й чи не бажали вони взяти паузу:

Повномасштабне вторгнення допомогло розкритися нашому вмінню писати українською, бо всі ці жахливі події, що з нами сталися, можна сублімувати у творчість. І розвиток тільки набирає обертів.

Ваня та Кирило на початку вторгнення займалися ви волонтерством й діляться своїм досвідом:

Ще в перші дні ми виїхали на захід України, де потроху, наскільки була можливість, волонтерили та допомагали сім'ям, які нас прийняли у своїх домівках. Але, якщо чесно, дуже переймалися за рідних в Маріуполі, які не встигнули виїхати до жорстких обстрілів, тому центр уваги в той момент був саме на цьому, на сім'ї. Вже потім, коли налагодили питання із заробітком, почали донатити по можливості та згодом вже грати на різної величини благодійних заходах.

Про музичну індустрію в Україні та її розвиток у майбутньому, зазначають таке:

Зараз в Україні з відмовою наших слухачів від рснвого контенту, з'явилося дуже багато можливостей для нових, молодих артистів. І це дуже круто, ми бачимо в цьому великий буст для індустрії. Але разом з цим є і дуже багато "проходняку". Всім потрібно зрозуміти: просто того, що пісні написані українською, – недостатньо. Треба робити якість, шукати новий саунд, штовхати в народ свіжі ідеї.

Хлопці розповідають, у якому напрямку хочуть розвивати свою творчість й що їх мотивує наразі:

Завжди хотіли робити якісну і стильну музику, щоб не повторювати за кимось, а вести за собою. Надихаємося крутим західним звуком, їх підходом до написання музики, і тим, що нас зараз оточує.

Про музичні плани у майбутньому розповідають таке:

В планах дуже щільний графік релізів, багато пісень і кліпів. Чекаємо тепла і перемоги, щоб грати багато концертів і на своєму прикладі показувати, що таке новий український саунд.

Також музиканти відповіли на питання: "У чому ж сила українців":

Наша сила у нашій історії, єдності, у любові та співчутті до своїх, і у непереможній люті до ворогів, що хочуть забрати наше.

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