Інтернетом Starlink від Ілона Маска дозволили користуватися всім охочим в Україні

Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink з'явилася в Україні після початку повномасштабної війни. Тоді Ілон Маск відгукнувся на прохання Михайла Федорова.

І якщо раніше супутниковий інтернет використовували для потреб ЗСУ та забезпечення зв'язку на критичній інфраструктурі, то зараз Starlink на території України можуть користуватися всі охочі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Такі зміни діятимуть на період воєнного стану.

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"Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Тільки НКЕК з ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено: на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється всіма категоріями користувачі", – йдеться у повідомленні.

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