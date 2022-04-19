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війна

Хакери Anonymous зламали російський банк та фірму, яка обслуговувала Газпром

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Anonymous - фото 1
Anonymous

Спеціалісти з хакерських атак повідомили, що їм вдалося злити дані банку, який обслуговував олігархів, та зламати сайт інженерної фірми, яка співпрацювала з Газпромом та схожими підприємствами.

Anonymous зламали ще один банк у росії – ПСКБ. Це петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи.

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Хакери отримали доступ до 800 гігабайтів конфіденційних даних. Скоро вся ця інформація з'явиться у мережі.

Також Anonymous отримали доступ до 87 500 нових електронних листів від Neocom Geoservice. Це 107 ГБ внутрішніх листів компанії, які виклали у загальний доступ. Ця інженерна фірма спеціалізується на розвідці нафтових і газових родовищ та надає підтримку з буріння. Основні клієнти: Газпром, Оренбургнефть, Самотлорнефтегаз, Тюменьнефтегаз і Роспан Інтернешнл.

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