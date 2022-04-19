Хакери Anonymous зламали російський банк та фірму, яка обслуговувала Газпром

Спеціалісти з хакерських атак повідомили, що їм вдалося злити дані банку, який обслуговував олігархів, та зламати сайт інженерної фірми, яка співпрацювала з Газпромом та схожими підприємствами.

Anonymous зламали ще один банк у росії – ПСКБ. Це петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи.

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Хакери отримали доступ до 800 гігабайтів конфіденційних даних. Скоро вся ця інформація з'явиться у мережі.

Anonymous hacked another Russian bank. Plan to release 800GB of sensitive data!



The @xxNB65 hacking team, which subscribes to Anonymous securities, hacked the Russian bank JSC Bank PSCB. that the oligarchs use.#OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/ZQUhtsclFP — The Anonymous Link • News (@Anonymous_Link) April 18, 2022

Також Anonymous отримали доступ до 87 500 нових електронних листів від Neocom Geoservice. Це 107 ГБ внутрішніх листів компанії, які виклали у загальний доступ. Ця інженерна фірма спеціалізується на розвідці нафтових і газових родовищ та надає підтримку з буріння. Основні клієнти: Газпром, Оренбургнефть, Самотлорнефтегаз, Тюменьнефтегаз і Роспан Інтернешнл.

JUST IN: #Anonymous just leaked via #DDoSecrets 87,500 new emails (107GB) from Neocom Geoservice, an engineering firm specializing in exploring oil and gas fields and providing drilling support. #OpRussia #FckPutin #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ps95L7gWeN — Anonymous TV (@YourAnonTV) April 19, 2022

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