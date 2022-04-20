Apple видалила TikTok з пошуку російського App Store

Apple видалила програму TikTok з App Store для росіян / cnn

Apple продовжує чистити онлайн-магазин мобільних програм App Store для росіян. Настала черга й ТікТок – тепер цей додаток недоступний для завантаження користувачам з Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму каналі в Telegram.

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Так, раніше з App Store прибрали мобільні клієнти підсанкційних банків, а зараз звідти видалили й TikTok

Таким чином знову встановити цей додаток на iPhone не вийде. Однак, якщо юзер встановив програму раніше, вона продовжує працювати. З усім тим при наступному автоматичному оновленні операційної системи ТікТок буде видалено зі смартфонів.

Додамо, що у Google Play TikTok поки ще доступний росіянам.

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