Інструкція з убивства: дивіться трейлер нового хорору з Емілією Кларк

У мережі з'явився трейлер хорор-антології "Інструкція з убивства" (Horror Manual) – восьми кіноновел, що оповідають про різні, але завжди жахливі способи вбивати людей. У ній знялась зірка "Гри престолів" Емілія Кларк.

Головну роль в одній з новел виконала "мати драконів" Емілія Кларк.

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Її героїня Мала замкнена в загадковому цирку і страждає від жорстокого поводження свого чоловіка. Втомившись терпіти побої і знущання, Мала наважується на втечу.

Інструкція з убивства, дивіться трейлер хорору з Емілією Кларк:

Про решту новел відомо, що кожна з них – окремий піджанр фільмів жахів: від кошмарних снів, що збуваються у реальності до старого доброго слешера про пару, чия відпустка перетворилася на криваву різанину.

Усі новели зняли молоді режисери, серед яких Дуглас Ків, Метт Ньютон, Тоні Тікканен, Нур Ваззі, Робін Віттен.

"Інструкцію з вбивства" показали глядачам сервісу Amazon в кінці травня. Для широкого глядача фільм стане доступний протягом декількох місяців.

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