У ФІФА показали офіційний постер до ЧС-2022

ФІФА представила офіційний постер Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Захід пройшов 15 червня у міжнародному аеропорту Хамад.

Як відомо, автором роботи стала катарська художниця Бутейне Аль Муфтах. Постер опублікували у Twitter на сторінці FIFA World Cup.

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На основному плакаті зображені традиційні головні убори, що підкидають у повітря. Такий жест символізує свято як футбольних уболівальників Катару, так і всього арабського світу.

Сім додаткових постерів символізують пристрасть арабського світу до футболу як гри, що об'єднує сім'ї.

Чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.

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