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На першому жіночому Тур де Франс сталася масова аварія: відео інциденту

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На першому жіночому Тур де Франс сталася масова аварія: відео інциденту - фото 1

Черговий етап першого жіночого Тур де Франс увійде в історію. Річ у тому, що десятки учасниць престижної велогонки впали майже за 40 кілометрів до фінішу.

Так, під час одного з етапів жіночої велобагатоденки "Тур де Франс" сталася масова аварія за участю великої кількості спортсменок. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі Eurosport France.

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Спортсменки долали 175,6 кілометра з Бар-ле-Дюк до Сен-Дье-де-Вожа і рухалися великою групою. А аварія трапилася за 46 кілометрів від фінішу етапу.

Масовий завал стався через збій однієї зі спортсменок, що була попереду. Після цього жінки почали падати з велосипедами, як картковий будиночок. Постраждало близько 50 велогонщиць.

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