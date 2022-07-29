На першому жіночому Тур де Франс сталася масова аварія: відео інциденту

Черговий етап першого жіночого Тур де Франс увійде в історію. Річ у тому, що десятки учасниць престижної велогонки впали майже за 40 кілометрів до фінішу.

Так, під час одного з етапів жіночої велобагатоденки "Тур де Франс" сталася масова аварія за участю великої кількості спортсменок. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі Eurosport France.

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Спортсменки долали 175,6 кілометра з Бар-ле-Дюк до Сен-Дье-де-Вожа і рухалися великою групою. А аварія трапилася за 46 кілометрів від фінішу етапу.

Масовий завал стався через збій однієї зі спортсменок, що була попереду. Після цього жінки почали падати з велосипедами, як картковий будиночок. Постраждало близько 50 велогонщиць.

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