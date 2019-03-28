Сексуальна Шакіра кардинально змінила імідж

Популярна співачка Шакіра кардинально змінила колір волосся з традиційного білявого у темний відтінок. Однак потрапила зірка в об'єктиви папараці не за найкращих умов.

Справа у тому, що артистка виходила з будівлі суду, де відбувалося слухання за плагіат її пісні La Bicicleta. Кубинський виконавець Лівам Рафаель Кастельянос звинуватив Шакіру і Карлоса Вівеса за те, що співаки без дозволу взяли фрагмент приспіву його композиції You Te Quiero Tanto (1997) і використовували в пісні La Bicicleta.

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Лівам подав судовий позов на виконавців, засідання за яким відбулося в Мадриді. Що цікаво, Шакіра із залу суду вийшла радісною і усміхалася фотографам. Крім того, співачка приємно вразила змінами в іміджі: вона змінила колір волосся і стала шатенкою.

Сексуальна Шакіра кардинально змінила імідж

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