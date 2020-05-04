Інша людина? Дівчина показала, як змінилось її лице після схуднення

Інша людина? Дівчина показала, як змінилось її лице після схуднення

Історії схуднення часто дивують своїми "до" і "після", адже кожен мрією про ідеальну фігуру, але не всім вдається її досягнути. Однак ця дівчина вразила не лише стрункістю, а й тим, як змінилось її обличчя після втрати кілограмів.

Користувачка платформи Reddit з ніком hellaflop ще наприкінці березня почала ділитись кадрами зі свого перевтілення. За 11 місяців дівчина змінила свою вагу зі 136 кілограмів до 96 і продовжує займатись своїм тілом досі.

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Справді, результат дуже помітний і шлях до нього був нелегким:

Реддіторка розповіла, що у 16 почувалась залежною від постійної перевірки ваги, яка зовсім не зменшувалась. Тож постійний дискомфорт змотивував її нарешті почати худнути. Зараз вона вперше за довгий час почала почуватись комфортно, тож поділилась ще й колажем зі своїм обличчям, яке також зазнало змін. Коментатори у захваті від такого перевтілення, адже головна героїня виглядає так, наче це зовсім інша дівчина.

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