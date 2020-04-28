Медики назвали несподіваний спосіб схуднути

Ви теж почали агресивно нападати на холодильник під час карантину? Воно й не дивно, адже цілодобове перебування в оселі так і змушує нас регулярно щось під'їдати. З таким успіхом у літній одяг ніхто з нас не влізе. Але ми маємо одну хитрість, яка вас однозначно врятує!

Фахівці зробили несподіване відкриття: виявляється, щоб схуднути, треба тримати ложку не тієї рукою, якою ви звикли.

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Так, наприклад, правшам рекомендують їсти лівою рукою, а шульгам – навпаки. Такий спосіб, за висновками медиків, допоможе з'їдати менше їжі за столом і сприяти нормалізації ваги.

Дієтологи рекомендують їсти неробочою рукою

Щоб переконатися у своїй теорії, лікарі провели експеримент за участю добровольців. Суть експерименту полягала в тому, щоб учасники дослідження під час їжі тримали ложку не "робочою" рукою. З'ясувалося, що добровольці-правші, тримаючи столовий прилад лівою рукою, з'їли на 30% їжі менше, ніж зазвичай.

Фахівці пояснюють це тим, що, користуючись під час обіду "незвичною" рукою, у людини зростає тривалість прийому їжі. Отже, організм встигає передати у мозок сигнали про насичення раніше, ніж спорожніє тарілка.

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