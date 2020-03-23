Британка схудла на 30 кг через скасоване побачення: фото до і після

Цю дівчину настільки зачепила відмова хлопця з нею зустрічатися через те, що вона товста, що вона взяла себе в руки і схудла.

Мешканка Великобританії Лорі Болл за пів року схудла на 30 кілограмів після того, як молодий чоловік скасував побачення, сказавши, що вона надто велика.

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24-річна британка всього за шість місяців змогла схуднути зі 100 до 70 кілограмів тільки тому, що її сильно зачепила відмова хлопця з нею зустрічатися через зайву вагу. "Зараз я вдячна цій людині, бо її вчинок став поштовхом до змін", – підкреслила дівчина. Болл сіла на дієту, почала рахувати калорії і займалася з тренером шість разів на тиждень.

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