Інша людина: Адель вразила стрункою фігурою у міні (фото)

Популярна співачка Адель знову опинилась у центрі обговорень мережі через свою розкішну фігуру. Зірка неймовірно схудла за останній час, тож фанати не одразу її впізнають.

32-річна англійська виконавиця Адель хоч і зробила паузу у своїй творчості, однак не припиняє дивувати шанувальників. За останній рік зірка позбулась зайвої ваги і виглядає неймовірно! До того ж, красуня повернулась в соцмережу Instagram, де за нею стежать понад 33,7 млн користувачів.

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5 травня Адель відсвяткувала день народження, чим не могла не поділитись з фанатами, тож опублікувала фото у розкішній мінісукні.

"Дякую за любов у день народження. Я сподіваюсь, всі ви здорові та у безпеці у цей божевільний час. Я хотіла б подякувати всіх тим, хто працює задля нашої безпеки, ризикуючи життям! Ви справді ангели", – відзначила зірка під фото, яке викликало справжній захват не лише її аудиторії, а й у колег по шоу-бізу.

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