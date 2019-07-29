Інсайдери розповіли про майже безрамковий MacBook Pro

Востаннє Apple розширювала асортимент ноутбуків новими діагоналями ще у 2015 році з анонсом 12-дюймового MacBook. За даними ресурсу Digitimes, на початку осені американська компанія представить ще один Pro-варіант – 16-дюймовий MacBook Pro з тотальним редизайном. Інсайдери розповіли деякі подробиці.

За габаритами нова модель можна буде порівняти з актуальними 15-дюймовими MacBook Pro, але діагональ дисплея при цьому становитиме 16 дюймів. Якщо вірити чуткам, то роздільна здатність екрана складе 3072х1920 пікселів.

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Постачальників алюмінієвих корпусів, очевидно, не чекають кардинальні зміни в технологічному процесі. Єдина відмінність у виготовленні 16-дюймових ноутбуків буде полягати у більшому шліфуванні верхньої кришки під дисплей.

З очікуваних конструкційних змін – поява нового покоління клавіатури, яка стане заміною "метелика", який показав себе відверто кепсько. Новинка отримає наступне покоління клавіатури за типом "ножиці".

Порівняння MacBook Pro нового та старого формату

За словами інсайдерів, Apple представить безрамковий 16-дюймовий MacBook Pro разом з анонсом iPhone XI на вересневій презентації. Але не виключається і можливість окремого заходу присвяченого ноутбукам компанії, який пройде в жовтні. Так, у 2018 році в вересні Apple показала iPhone XR, iPhone XS і Apple Watch Seires 4, а вже через місяць анонсувала iPad Pro, MacBook Air і Mac mini.

Нагадаємо, що останнє оновлення MacBook Pro 15 відбулося у травні 2019 року. Компанія оснастила моделі процесорами Intel 9-го покоління. На початку липня Apple випустила оновлені MacBook Pro і MacBook Air.

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