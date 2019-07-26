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Техногіганти Apple і Intel оголосили про угоду на мільярд доларів

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Apple оголосила про угоду з Intel - фото 1
Apple оголосила про угоду з Intel / pingvin

Американська корпорація Apple, яка скуповує дрібні технологічні компанії, тепер купить і частину бізнесу Intel з виробництва модемів для смартфонів. Як повідомила прес-служба Apple, така угода вже підписана обома компаніями.

Відзначається, що близько 2,2 тисячі співробітників Intel приєднаються до Apple разом з інтелектуальною власністю Intel і обладнанням. Apple також отримає 17 тисяч патентів на бездротові технології.

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Техногіганти Apple і Intel оголосили про угоду на мільярд доларів - фото 343620

Intel після угоди збереже за собою право розробляти модемні чіпи для ПК, промислового обладнання та безпілотних автомобілів. В Apple очікують, що угода на суму мільярд доларів буде завершена в четвертому кварталі 2019 року за умови отримання схвалення з боку регулюючих органів.

Зараз Apple встановлює у своїх смартфонах модеми від Intel і Qualcomm.

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Джерело: apple
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