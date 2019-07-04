Apple створить революційну клавіатуру для Macbook

Apple має намір відмовитися від механізму "метелика", який використовується в клавіатурах MacBook з 2015 року. Причиною є їхня ненадійність, а також невисока популярність серед користувачів.

В опублікованому звіті аналітика Мінь Чи Куо йдеться, що Apple представить новий дизайн клавіатури, заснований на механізмі "ножиці". Така технологія повинна забезпечити стійкість і довговічність роботи клавіш.

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MacBook Air отримає вдосконалений механізм вже у 2019 році, в той час, як MacBook Pro – лише у 2020 році.

Нова клавіатура з механізмом "ножиці" являє собою абсолютно новий дизайн, ніж всі, що раніше можна було побачити в MacBook. Імовірно, він буде задіювати скловолокно для посилення клавіш.

Механізм "метелика" замінить механізм "ножиці"

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