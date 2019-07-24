Новий MacBook Pro стане найдорожчим ноутбуком Apple

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Відразу кілька джерел у мережі повідомили про підготовлюваний реліз нової моделі ноутбука Apple MacBook Pro з 16-дюймовим дисплеєм. Новинка стане найпродуктивнішим і одночасно найдорожчим лептопом компанії за всю історію лінійки.

За даними порталу WCCFtech з посиланням на постачальників комплектуючих, залізо неанонсованого 16-дюймового MacBook Pro буде потужнішим, ніж у сучасних моделях, а ціна – значно вищою, ніж у лептопів поточного покоління.

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На сьогодні вартість MacBook Pro стартує з позначки $ 2399, новинка надійде у роздріб з цінником $ 3000 за базову конфігурацію.

Збірка нового флагманського ноутбука буде здійснюватися компаніями Quanta і Hon Hai (Foxconn). Очікується, що замість OLED-дисплея буде використовуватися IPS-матриця з роздільною здатністю 3072х1920 пікселів виробництва компанії LG. Для порівняння, 15,4-дюймовий екран актуального MacBook Pro має роздільну здатність 2880х1800 точок. Детальні технічні характеристики новинки поки невідомі.

Новий MacBook Pro буде коштувати шалених грошей

Імовірно Apple може представити оновлену лінійку ноутбуків у жовтні одночасно з 13,3-дюймовим MacBook Air.

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