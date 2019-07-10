Apple убила свій найменший MacBook і засмутила фанатів Pro-версії

Напередодні швидкого початку навчального року Apple оновила лінійку ноутбуків. Апдейт торкнувся моделей MacBook Air і MacBook Pro. У випадку з останнім більше немає варіанту без Touch Bar. Крім того, компанія припинила продажі свого найкомпактнішого лептопа.

Однією з оновлених моделей став 13-дюймовий MacBook Pro. Відтепер він випускається тільки у версії з сенсорним екраном Touch Bar – раніше був доступний варіант і без нього. Зі змін варто відзначити процесор Intel Core восьмого покоління (двоядерних версій більше немає), сканер відбитків пальців Touch ID у всіх конфігураціях, чип Apple T2 Security Chip для захисту персональних даних, підтримку технології True Tone для регулювання колірної температури екрану в залежності від зовнішнього освітлення та більш просунуті стереодинаміки.

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У випадку з MacBook Air 2019 року змін значно менше. Ноутбук отримав новий процесор Intel Core восьмого покоління і підтримку технології True Tone.

MacBook Pro буде виходити лише з Touch Bar

Разом з оновленням MacBook Air і MacBook Pro компанія Apple тихо "вбила" 12-дюймовий MacBook. Модель вперше була представлена ​​у 2015 році і виявилася найкомпактнішим лептопом виробника. Це був перший комп'ютер компанії тільки з роз'ємами USB Type-C, клавіатурою з механізмом "метелик" і без логотипа, що світиться. З продажу також зник MacBook Air 2017 року, який був найдоступнішим ноутбуком компанії. Тепер це звання належить оновленому "ейру".

До слова, оновлений MacBook Air з двоядерним процесором Intel Core i5, 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 128 ГБ коштує 39 999 гривень.

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