Власники Xiaomi Mi 9T незадоволені оновленням до Android 10: що не так

Нещодавно Xiaomi почала оновлювати торішній Mi 9T до Android 10. Спочатку власники смартфона були раді довгоочікуваному апдейту, але через деякий час почали з'являтися повідомлення про проблеми з новою прошивкою. Користувачі вже почали ділитися один з одним способами їх усунення.

Після установки оновлення MIUI до версії 11.0.4.0, що включає Android 10 і січневий патч безпеки, власники Xiaomi Mi 9T почали зауважувати, що їх смартфони занадто швидко розряджаються.

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Користувачі пишуть, що при покупці пристрою в червні він працював близько 9-10 годин, а після оновлення цей показник у кращому випадку становить 6-7 годин. Згідно зі звітом у налаштуваннях, найбільш "ненажерливим" процесом є сама операційна система. У деяких вона споживає понад 30% заряду, що надзвичайно багато.

Нагадаємо, що Android 10 мав би бути більш енергоефективним, ніж версія 9 Pie.

Дехто з користувачів рекомендує очищати кеш всіх додатків, вимикати автозапуск програм, обмежувати їх роботу в фоні та час від часу перезавантажувати смартфон. Утім, допомагають ці поради далеко не всім:

Я очистив кеш всіх своїх додатків, вимкнув автозапуск, відключив запуск камери кнопкою живлення та перезавантажив пристрій. За 24 хвилин використання смартфона заряд зі 100% опустився до 87%. Я нічого не робив, тільки дивився YouTube, – пише один з власників Xiaomi Mi 9T.

Хтось рекомендує зробити повне скидання до заводських налаштувань, але і цей метод не завжди працює. Ймовірно, власникам Xiaomi Mi 9T варто чекати наступного оновлення, яке має виправити баги.

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