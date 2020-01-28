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Власники Xiaomi Mi 9T незадоволені оновленням до Android 10: що не так

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Android 10 надзвичайно швидко розряджає Xiaomi Mi9T - фото 1
Android 10 надзвичайно швидко розряджає Xiaomi Mi9T

Нещодавно Xiaomi почала оновлювати торішній Mi 9T до Android 10. Спочатку власники смартфона були раді довгоочікуваному апдейту, але через деякий час почали з'являтися повідомлення про проблеми з новою прошивкою. Користувачі вже почали ділитися один з одним способами їх усунення.

Після установки оновлення MIUI до версії 11.0.4.0, що включає Android 10 і січневий патч безпеки, власники Xiaomi Mi 9T почали зауважувати, що їх смартфони занадто швидко розряджаються.

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Користувачі пишуть, що при покупці пристрою в червні він працював близько 9-10 годин, а після оновлення цей показник у кращому випадку становить 6-7 годин. Згідно зі звітом у налаштуваннях, найбільш "ненажерливим" процесом є сама операційна система. У деяких вона споживає понад 30% заряду, що надзвичайно багато.

Нагадаємо, що Android 10 мав би бути більш енергоефективним, ніж версія 9 Pie.

Дехто з користувачів рекомендує очищати кеш всіх додатків, вимикати автозапуск програм, обмежувати їх роботу в фоні та час від часу перезавантажувати смартфон. Утім, допомагають ці поради далеко не всім:

Я очистив кеш всіх своїх додатків, вимкнув автозапуск, відключив запуск камери кнопкою живлення та перезавантажив пристрій. За 24 хвилин використання смартфона заряд зі 100% опустився до 87%. Я нічого не робив, тільки дивився YouTube, – пише один з власників Xiaomi Mi 9T.

Власники Xiaomi Mi 9T незадоволені оновленням до Android 10: що не так - фото 382702

Хтось рекомендує зробити повне скидання до заводських налаштувань, але і цей метод не завжди працює. Ймовірно, власникам Xiaomi Mi 9T варто чекати наступного оновлення, яке має виправити баги.

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Джерело: Gizchina
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