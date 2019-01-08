Інновації та надійність: як компанія Huawei досягла успіху серед виробників смартфонів

Обладнання для зв'язку та високошвидкісного інтернету, розвиток штучного інтелекту, створення систем розумних міст та управління бізнесів, виробництво телефонів, лептопів і багато іншого – це все китайський технологічний гігант Huawei.

Історія його становлення почалася у далекому 1987 році в місті Шеньчжень.



За понад 30 років існування компанії невеличке торгове місто Шеньчжень перетворилося на мегаполіс чисельністю у понад 12 мільйонів осіб і так звану "кремнієву долину Китаю". А компанія, яка займалася лише перепродажем телекомунікаційного обладнання, створила власне виробництво та стала одним з найпотужніших у світі виробників новітніх технологій.



Дослідження та інновації Huawei

Щороку компанія Huawei витрачає половину своїх прибутків на наукові дослідження та інновації. За 10 років сума інвестицій вже склала 62 мільярда доларів і за обсягами капіталовкладень в наукові розробки компанія нині посідає 6 місце у світі.

Окрім того, Huawei має власні наукові центри та лабораторії по всьому світу.

Загальний штат компанії 180 тисяч осіб. З них 45% становлять так звані "мізки" – це науковці та інженери.

Нині у різних країнах світу працює 14 науково-дослідних центрів. Свої представництва компанія має у США, Японії, Франції, Швеції, Південній Кореї, Великобританії та Індії.



Найбільший R&D центр, в якому нині працює 25 тисяч співробітників, розташований у Китаї. Його лише за 4 роки звели неподалік штаб-квартири у Шеньчжені. Це справжнє містечко з оригінальною європейською архітектурою.



Невисокі затишні споруди дуже контрастують із сучасними китайськими хмарочосами і надихають працівників центру досліджень та розробок на нові творчі здобутки.

"Наша головна відмінність від конкурентів в тому, що ми дуже технологічна компанія. Ми інвестуємо великі кошти в дослідницькі центри – за рік від 10 до 20 мільярдів доларів. Приміром, у нас 146 дослідницьких центрів, де зібрані кращі фахівці. От уявіть, усі вони працюють над створенням приміром унікального телефону. Тож кожен наш продукт високої якості, адже ми його вдосконалюємо протягом тривалого часу", – відзначив директор з маркетингу Huawei Воллі Янг.

Творча атмосфера та комфортні умови праці дають свої плоди. Завдяки цьому компанія посіла провідні позиції серед конкурентів як виробник енергоефективних інтелектуальних процесорів, кращої камери для смартфона зі штучним інтелектом та безпечної технології швидкої зарядки.

Штучний інтелект – це те, що ми розвиваємо. Те, що ми хочемо зробити доступним для кожного. Тут є багато викликів. Приміром сучасні девайси мають водночас зберігати приватність користувачів та бути більш зручними, корисними. В багатьох випадках необхідні дані зберігаються на хмарних сервісах. Але штучний інтелект в процесорі, як у нас, здатен отримувати та обробляти інформацію миттєво. Тож продуктивність пристроїв зі штучним інтелектом значно вища, як і захист персональних даних, – підкреслив старший керівник маркетингу з програмного забезпечення Huawei Райян Луі.

Революційні технології та смартфони Huawei

Компанія Huawei відома насамперед як виробник смартфонів, утім китайський вендор розробляє та створює цифрові системи для бізнесу, зокрема його рішення для банків визнані найкращими. Окрім того, технологічний гігант є головним популяризатором та інноватором у розвитку високошвидкісного інтернету 5G. Показники тестових випробувань досі залишаються найкращими у світі.



Цьогоріч смартфони Huawei з вишуканим дизайном упевнено випереджали конкурентів і тримали лідерство на ринку. Кожні пів хвилини лише з одного конвеєру сходить новенький Huawei P20 Pro. Утім перед тим, як потрапити до споживача смартфон проходить ретельну перевірку. До слова, це понад 300 багаторазових тестувань та вдосконалень у 284 лабораторіях, які займають майже 60 тисяч квадратних метрів площі у 5 містах на півдні Китаю.



Приміром, в центрі тестування автоматики смартфони у скляних шафах, як в сотах, сотні тисяч разів безперервно виконують різноманітні дії: перезапускаються, програють мелодії, вмикають будильник і так далі. Так перевіряють наскільки якісно та надійно працюватиме ґаджет в реальному житті.

В іншій лабораторії тестують сприйняття сигналу різними операторами. Смартфони перевіряють на міцність, впускаючи їх з різної висоти на різні поверхні сотні разів. А у спеціальних ізольованих кімнатах тестують роботу антен та якість звуку.



Ми постійно інвестуємо в удосконалення смартфонів. Він має працювати після двох років використання так само надійно і швидко, як і новий. Ми працюємо над тим, щоб наступні покоління телефонів були більш «дружніми» до користувачів та приносили їм задоволення. Аби смартфони були більш продуктивними – ми розвиваємо штучний інтелект, – наголосив старший керівник маркетингу з програмного забезпечення Huawei Райян Луі.

Інновації Huawei у сфері фотографії на смартфон

Завдяки поєднанню штучного інтелекту та потрійної революційної камери Leica флагманський смартфон Huawei P20 Pro робить контрастні знімки навіть уночі. Камера здатна бачити навіть більше, ніж людське око. За що й досі посідає перше місце у рейтингу, який складають професійні фотографи.

За словами розробників, у подальшому завдяки штучному інтелекту камери смартфонів, окрім традиційних фото та відеозйомки, отримають нові можливості. Приміром, телефон матиме можливість розпізнавати обличчя близької людини на відео, допоможе визначати кількість калорій у страві, знаходити в інтернет-магазині річ, яку ви побачили на фото в інтернеті. До слова, такі нові функції вже частково доступні на китайському ринку.



Ми прагнемо, щоб люди отримували більше користі та задоволення від користування ґаджетами. Оскільки люди все більше часу проводять зі своїми смартфонами, ми також працюємо над тим, щоб вони були більш зрозумілими, зі зручним інтерфейсом, наближеним до природи дизайном та звучанням, – розповів Райян Луі.



На разі Huawei випереджає своїх головних конкурентів ще й за показниками безпечної та швидкої підзарядки смартфонів. Батарея здатна найшвидше за інші аналоги заряджатися та якнайдовше працювати. А інноваційний фірмовий процесор Kirin забезбечує якісну та оперативну роботу ґаджета.

Чотири рази на рік компанія презентує нову, більш потужну та інноваційну версію смартфона – з кожної лінійки: Mate, P, nova, Y. І за якість та надійність смартфони Huawei вже обрали понад 100 мільйони користувачів в усьому світі.