Інфраструктурна муза України оголилася біля аварійного моста під Нікополем: відео

Українська фотомодель Ася Міковіч, відома своєю "інспекцією" мостів, представила нову пікантну фотосесію. На цей раз дівчина приїхала на зруйнований міст біля Нікополя і знялася там напівоголеною. Це місце розташоване в Олексіївці.

Спокуслива модель Ася Міковіч, яка називає себе ще інфраструктурною музою України, знялася у новій провокативній фотосесії. Так, цього разу дівчина позувала у розстебнутій сорочці, яку одягнула на голе тіло. Таким чином красуня "проінспектувала" зруйнований міст.

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"Найближчим часом поряд зі зруйнованим мостом в Олексіївці буде влаштований тимчасовий міст – понтонна переправа. Вранці колона 808-го понтонно-мостового полку вирушила з міста Білгород-Дністровський до Дніпропетровської області для влаштування понтонної переправи поруч зі зруйнованим мостом на дорозі Н-23 в Олексіївці. Відновлення руху планується вже у вівторок, 26 травня. Респект від мене за оперативність Олександру Кубракову і Укравтодору", – написала в соцмережі дівчина.

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