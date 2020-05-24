Тіна Кароль показала, як разом з сином підкорила Говерлу: відео

Українська поп-діва Тіна Кароль піднялася на найвищу гору в Україні. Під час карантину співачка не тільки займається спортом і музикою, а й разом зі своїм 11-річним сином проводить час на природі.

Так, у розділі сторіс в Instagram Тіна Кароль опублікувала кілька відео, в яких поділилася з підписниками своїми враженнями від природи Закарпаття. Ролик був також опублікований на фан-сторінці артистки.

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Зірка порадила українцям відвідати разом з дітьми Карпати, щоб насолодитися їхньою красою, зняти стрес і відпочити. "Нехай ваше око насолодиться прекрасною природою Карпат. Я вражена. Ми відчуваємо щодня приплив емоцій і радості", – говорить Кароль в ролику.

Нагадаємо, що син Кароль Веніамін вчиться у Великобританії. Зіркова мама часто відвідує його, проте на час пандемії коронавірусу хлопчик приїхав до Києва, щоб бути поруч зі співачкою.

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