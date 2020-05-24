Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Тіна Кароль показала, як разом з сином підкорила Говерлу: відео

  • 87
Тіна Кароль показала, як разом з сином підкорила Говерлу: відео - фото 1

Українська поп-діва Тіна Кароль піднялася на найвищу гору в Україні. Під час карантину співачка не тільки займається спортом і музикою, а й разом зі своїм 11-річним сином проводить час на природі.

Так, у розділі сторіс в Instagram Тіна Кароль опублікувала кілька відео, в яких поділилася з підписниками своїми враженнями від природи Закарпаття. Ролик був також опублікований на фан-сторінці артистки.

І ще: Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)

Зірка порадила українцям відвідати разом з дітьми Карпати, щоб насолодитися їхньою красою, зняти стрес і відпочити. "Нехай ваше око насолодиться прекрасною природою Карпат. Я вражена. Ми відчуваємо щодня приплив емоцій і радості", – говорить Кароль в ролику.

Нагадаємо, що син Кароль Веніамін вчиться у Великобританії. Зіркова мама часто відвідує його, проте на час пандемії коронавірусу хлопчик приїхав до Києва, щоб бути поруч зі співачкою.

Читайте також: Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 246
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 272
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2319876
Загрузка...
Новини