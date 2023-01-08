Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Українці матимуть інтернет без світла – Мінцифра передала провайдерам батареї SBL

  • 33
Українці матимуть інтернет без світла – Мінцифра передала провайдерам батареї SBL - фото 1

Інтернет-провайдери отримали батареї SBL. Так вони зможуть підтримувати мережі за відсутності світла. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У Мінцифрі зазначили, що передали українським інтернет-провайдерам спеціальні батареї SBL, а це означає, що тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла.

І ще: У Держспецзв'язку пояснили, як працює конфіденційний режим у Gmail

Мінцифра разом з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Загалом ці батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Таке впровадження допоможе провайдерам живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям – бути на зв'язку з рідними та відстежувати актуальні новини.

Батареї переважно отримали у тих регіонах, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення. Переважно це Харківська, Донецька, Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська.

Українці матимуть інтернет без світла – Мінцифра передала провайдерам батареї SBL - фото 518122

До теми: У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні

пропозиції партнерів
Новини