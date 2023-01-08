Українці матимуть інтернет без світла – Мінцифра передала провайдерам батареї SBL

Інтернет-провайдери отримали батареї SBL. Так вони зможуть підтримувати мережі за відсутності світла. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У Мінцифрі зазначили, що передали українським інтернет-провайдерам спеціальні батареї SBL, а це означає, що тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла.

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Мінцифра разом з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Загалом ці батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Таке впровадження допоможе провайдерам живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям – бути на зв'язку з рідними та відстежувати актуальні новини.

Батареї переважно отримали у тих регіонах, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення. Переважно це Харківська, Донецька, Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська.

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