Індекс борщу: на скільки подорожчала популярна страва за 100 днів війни

Війна вплинула також на вартість продуктів. Тож популярна українська страва – борщ – також здорожчала. Розповідаємо, на скільки.

Індексом борщу поділились в Офісі ефективного регулювання. Відразу ж розповімо, що вартість цієї страви зросла, але не критично, хоч і відчутно.

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У скільки обійдеться каструля борщу на 4 людей

Станом на 3 червня 2022 року вартість каструлі борщу, розрахованої на 4 людей, обійдеться у 95 гривень. Зауважимо, що до початку повномасштабного вторгнення мовилось про 81,84 гривні. Тож ціна зросла на 16,09%.

Інгредієнти борщу здорожчали по-різному: від 7,7% до 22,56%. Найбільше подорожчала капуста. Після неї йде свинина, морква, а також буряк. Єдине, що найбільше подешевшало, – картопля (-20,11%). Не критично подорожчала сметана – 7,7%.

Раніше ми розповідали, які продукти найчастіше купували онлайн упродовж війни. Згідно з даними ZAKAZ.ua, найпопулярнішими були продукти з групи бакалії. Натомість рідше купували овочі та фрукти.

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