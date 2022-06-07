Відомий шеф-кухар розповів, як приготувати літній борщ: рецепт

Популярний кухар Євген Клопотенко поділився рецептом літнього борщу. Він зазначив, що зелений борщ може бути червоним і розповів, як приготувати цю страву з квасом. Ви теж маєте це спробувати!

У літній сезон, коли гарячі страви не дуже смакують, знайдіть альтернативу та насолодіться новими рецептами.

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"Геніальність борщу, окрім всього, в тому, що він гнучкий. Хочеш з квасолею? Буде з квасолею. Хочеш з карасями? Буде з карасями. Хочеш холодний? Буде холодний. А оскільки зараз стає все спекотніше, то вам точно захочеться спробувати саме холодний борщ. Тож, тримайте рецепт", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

2 великих буряки (сирі)

2 буряки (варені або запечені)

1 склянка хлібного квасу

1 пучок щавлю

2 картоплини (варені в мундирі)

1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)

80 г мангольда (або міксу салатів)

до смаку сіль і перець

Рецепт літнього борщу:

Сирий буряк очистьте і наріжте довільними великими шматочками. Потім вичавіть сік за допомогою соковидавлювача. З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1:1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі на смак. Два запечених або відварених буряки очистьте від шкірки й наріжте середніми кубиками. Дві відварених в мундирі картоплини очистьте і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці. Мангольд теж помийте і добряче порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень в миску до овочів. Добре помийте пучок щавлю і досить значно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла. Викладіть щавель в миску до решти інгредієнтів і додайте сіль і перець на смак. У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці. Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.

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