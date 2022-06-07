Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Відомий шеф-кухар розповів, як приготувати літній борщ: рецепт

  • 64
Відомий шеф-кухар розповів, як приготувати літній борщ: рецепт - фото 1

Популярний кухар Євген Клопотенко поділився рецептом літнього борщу. Він зазначив, що зелений борщ може бути червоним і розповів, як приготувати цю страву з квасом. Ви теж маєте це спробувати!

У літній сезон, коли гарячі страви не дуже смакують, знайдіть альтернативу та насолодіться новими рецептами.

І ще: Як приготувати закуску з полуницею: оригінальний рецепт

"Геніальність борщу, окрім всього, в тому, що він гнучкий. Хочеш з квасолею? Буде з квасолею. Хочеш з карасями? Буде з карасями. Хочеш холодний? Буде холодний. А оскільки зараз стає все спекотніше, то вам точно захочеться спробувати саме холодний борщ. Тож, тримайте рецепт", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 2 великих буряки (сирі)
  • 2 буряки (варені або запечені)
  • 1 склянка хлібного квасу
  • 1 пучок щавлю
  • 2 картоплини (варені в мундирі)
  • 1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)
  • 80 г мангольда (або міксу салатів)
  • до смаку сіль і перець

Відомий шеф-кухар розповів, як приготувати літній борщ: рецепт - фото 507027

Рецепт літнього борщу:

  1. Сирий буряк очистьте і наріжте довільними великими шматочками.
  2. Потім вичавіть сік за допомогою соковидавлювача.
  3. З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1:1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі на смак.
  4. Два запечених або відварених буряки очистьте від шкірки й наріжте середніми кубиками.
  5. Дві відварених в мундирі картоплини очистьте і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.
  6. Мангольд теж помийте і добряче порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень в миску до овочів.
  7. Добре помийте пучок щавлю і досить значно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.
  8. Викладіть щавель в миску до решти інгредієнтів і додайте сіль і перець на смак.
  9. У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.
  10. Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.

До теми: Рецепти з полуниці: як приготувати смачні полуничні десерти

пропозиції партнерів
Новини