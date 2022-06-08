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Які продукти найчастіше замовляють українці в умовах війни
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Війна внесла корективи й у такі звичні для українців речі як покупки продуктів. Розповідаємо, що упродовж останніх трьох місяців замовляли онлайн найчастіше.
Статистикою поділився сервіс доставки продуктів Zakaz.ua. Не складно зрозуміти, що здебільшого вибір падає на бакалію, крупи, а також акційні позиції, пише The Village Україна.
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Для того, щоб порівняння покупок було об'єктивним, фахівці порівняли покупки за аналогічний період минулого року. Це дозволило виокремити певні зміни, яких зазнав споживчий кошик українців під час повномасштабної війни.
Ні для кого не стало загадкою, що за ці три місяці зросла популярність на товари з відділу бакалії. Мовиться про крупи, макарони, борошно, цукор, сіль, соняшникову олію, консерви, чай, а також каву.
Це цікаво: якщо торік на цю категорію припадало 17,8% замовлень, то цьогоріч – 20,8%.
Зросла також популярність акційних товарів. Торік їхня кількість складала 0,2%, а цьогоріч уже 4,7%. І тут усе зрозуміло, адже купівельна спроможність українців впала.
Натомість менше почали купувати овочі та фрукти. Цьогоріч на них припадає 8,2% замовлень. Натомість торік ця цифра сягала 9,7%. Також на 5,6% упав попит на продукцію з кулінарії.
Якщо ж узагальнити, то наповнення споживчого кошика зазнало не таких уже й суттєвих змін. Але частіше почали у чеках з'являтись гречка, сметана, масло, сіль, цукор і макаронні вироби.
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